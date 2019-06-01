Tokenomika Harmony (ONE) Odkryj kluczowe informacje o Harmony (ONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Harmony (ONE) Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Oficjalna strona internetowa: https://www.harmony.one/ Biała księga: https://harmony.one/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.harmony.one/#/

Tokenomika i analiza cenowa Harmony (ONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Harmony (ONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 133.78M $ 133.78M $ 133.78M Całkowita podaż: $ 14.72B $ 14.72B $ 14.72B Podaż w obiegu: $ 14.72B $ 14.72B $ 14.72B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.78M $ 133.78M $ 133.78M Historyczne maksimum: $ 0.3797 $ 0.3797 $ 0.3797 Historyczne minimum: $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 Aktualna cena: $ 0.009088 $ 0.009088 $ 0.009088 Dowiedz się więcej o cenie Harmony (ONE)

Tokenomika Harmony (ONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Harmony (ONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONE tokenomikę, poznaj cenę tokena ONEna żywo!

Jak kupić ONE Chcesz dodać Harmony (ONE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ONE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ONE na MEXC już teraz!

Historia ceny Harmony (ONE) Analiza historii ceny ONE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ONE już teraz!

Prognoza ceny ONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONE? Nasza strona z prognozami cen ONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONE już teraz!

