Tokenomika Doge Eat Doge (OMNOM)

Odkryj kluczowe informacje o Doge Eat Doge (OMNOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Oficjalna strona internetowa:
https://omnomtoken.dog/
Block Explorer:
https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de

Tokenomika i analiza cenowa Doge Eat Doge (OMNOM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Doge Eat Doge (OMNOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M
Całkowita podaż:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Podaż w obiegu:
$ 310.00T
$ 310.00T$ 310.00T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M
Historyczne maksimum:
$ 0.000000275
$ 0.000000275$ 0.000000275
Historyczne minimum:
$ 0.000000000391902867
$ 0.000000000391902867$ 0.000000000391902867
Aktualna cena:
$ 0.0000000107013
$ 0.0000000107013$ 0.0000000107013

Tokenomika Doge Eat Doge (OMNOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Doge Eat Doge (OMNOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów OMNOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMNOM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszOMNOM tokenomikę, poznaj cenę tokena OMNOMna żywo!

Jak kupić OMNOM

Chcesz dodać Doge Eat Doge (OMNOM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OMNOM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Doge Eat Doge (OMNOM)

Analiza historii ceny OMNOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny OMNOM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMNOM? Nasza strona z prognozami cen OMNOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.