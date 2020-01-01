Tokenomika Autonolas (OLAS) Odkryj kluczowe informacje o Autonolas (OLAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Autonolas (OLAS) A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way. A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way. Oficjalna strona internetowa: https://www.olas.network Biała księga: https://www.autonolas.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM Kup OLAS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Autonolas (OLAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Autonolas (OLAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.98M $ 38.98M $ 38.98M Całkowita podaż: $ 471.19M $ 471.19M $ 471.19M Podaż w obiegu: $ 180.23M $ 180.23M $ 180.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 101.92M $ 101.92M $ 101.92M Historyczne maksimum: $ 4.013 $ 4.013 $ 4.013 Historyczne minimum: $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 Aktualna cena: $ 0.2163 $ 0.2163 $ 0.2163 Dowiedz się więcej o cenie Autonolas (OLAS)

Tokenomika Autonolas (OLAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Autonolas (OLAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OLAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OLAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOLAS tokenomikę, poznaj cenę tokena OLASna żywo!

Historia ceny Autonolas (OLAS) Analiza historii ceny OLAS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OLAS już teraz!

Prognoza ceny OLAS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OLAS? Nasza strona z prognozami cen OLAS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OLAS już teraz!

