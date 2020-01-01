Tokenomika OGPU (OGPU) Odkryj kluczowe informacje o OGPU (OGPU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OGPU (OGPU) The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers. The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers. Oficjalna strona internetowa: https://opengpu.network/ Biała księga: https://opengpu.network/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://ogpuscan.io/ Kup OGPU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OGPU (OGPU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OGPU (OGPU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 19.64M $ 19.64M $ 19.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Historyczne maksimum: $ 0.378 $ 0.378 $ 0.378 Historyczne minimum: $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 Aktualna cena: $ 0.1118 $ 0.1118 $ 0.1118 Dowiedz się więcej o cenie OGPU (OGPU)

Tokenomika OGPU (OGPU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OGPU (OGPU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OGPU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OGPU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOGPU tokenomikę, poznaj cenę tokena OGPUna żywo!

Historia ceny OGPU (OGPU) Analiza historii ceny OGPU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OGPU już teraz!

Prognoza ceny OGPU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OGPU? Nasza strona z prognozami cen OGPU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OGPU już teraz!

