Informacje o NYM (NYM) NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Oficjalna strona internetowa: https://nym.com/ Biała księga: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1

Tokenomika i analiza cenowa NYM (NYM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NYM (NYM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.87M $ 38.87M $ 38.87M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 817.12M $ 817.12M $ 817.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.57M $ 47.57M $ 47.57M Historyczne maksimum: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Historyczne minimum: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Aktualna cena: $ 0.04757 $ 0.04757 $ 0.04757 Dowiedz się więcej o cenie NYM (NYM)

Tokenomika NYM (NYM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NYM (NYM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NYM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NYM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNYM tokenomikę, poznaj cenę tokena NYMna żywo!

