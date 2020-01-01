Tokenomika Neutron (NTRN) Odkryj kluczowe informacje o Neutron (NTRN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Neutron (NTRN) Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub. Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub. Oficjalna strona internetowa: https://neutron.org/ Biała księga: https://docs.neutron.org/ Block Explorer: https://mintscan.io/neutron

Tokenomika i analiza cenowa Neutron (NTRN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neutron (NTRN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.11M $ 50.11M $ 50.11M Całkowita podaż: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Podaż w obiegu: $ 600.81M $ 600.81M $ 600.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.38M $ 83.38M $ 83.38M Historyczne maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Historyczne minimum: $ 0.07503218366777537 $ 0.07503218366777537 $ 0.07503218366777537 Aktualna cena: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834

Tokenomika Neutron (NTRN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neutron (NTRN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NTRN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NTRN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Neutron (NTRN) Analiza historii ceny NTRN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NTRN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NTRN? Nasza strona z prognozami cen NTRN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

