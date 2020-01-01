Tokenomika Non-Playable Coin (NPC)
Informacje o Non-Playable Coin (NPC)
Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.
Tokenomika i analiza cenowa Non-Playable Coin (NPC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Non-Playable Coin (NPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Szczegółowa struktura tokenów Non-Playable Coin (NPC)
Zanurz się głębiej w to, jak tokeny NPC są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia.
Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a novel hybrid between a memecoin and an NFT. Its design and tokenomics are intentionally experimental and community-driven, with a focus on entertainment and meme culture rather than financial utility or investment returns.
Issuance Mechanism
- Token Standard: NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT.
- Supply: The maximum supply is 8,050,126,520 NPC.
- Minting/Conversion: NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable.
- Distribution: There is no evidence of a structured ICO, airdrop, or emission schedule. The project is described as an art experiment with no formal team or roadmap.
Allocation Mechanism
- No Formal Allocation: There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap.
- Community Focus: The token is designed for the community, with the base and customizable JPEGs intended for all 8+ billion humans on Earth.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset.
- NFT Hybrid: NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible.
- No Yield or Rewards: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture.
- Tradability: NPC can be freely traded on decentralized exchanges (as ERC20) and NFT marketplaces (as ERC1155).
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition.
- No Unlock Schedule: There is no unlock schedule or time-based release of tokens.
Disclaimer
NPC and NPC MFTs are a meme coin and NFT hybrid with absolutely no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team and no roadmap. The coin and art are completely useless and for entertainment purposes only.
Tokenomics Table
|Aspect
|Details
|Token Standard
|ERC20 (fungible), ERC1155 (NFT)
|Max Supply
|8,050,126,520 NPC
|Issuance
|No structured ICO/airdrop; community-driven
|Allocation
|No formal allocation; no team/investor breakdown
|Usage
|Meme coin, NFT hybrid, collectible, tradable on DEXs/NFT marketplaces
|Incentives
|None (no staking, yield, or rewards)
|Locking/Vesting
|None
|Unlock Schedule
|None
Additional Insights
- Innovation: NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs.
- Market Position: As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026.
- Cultural Impact: The project is a commentary on meme culture and digital ownership, prioritizing fun and creativity over financial gain.
References
- For more details, see the official documentation and project disclaimers:
- Introducing Non-Playable Coin (NPC)
- But What Are Meme Fungible Tokens (MFTs)?
- Tokenomics
Summary:
Non-Playable Coin (NPC) is a purely experimental, meme-driven token with no financial incentives, no structured allocation, and no locking or vesting. Its unique value lies in its hybrid design as both a meme coin and an NFT, serving as a digital collectible for the meme community.
Tokenomika Non-Playable Coin (NPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Non-Playable Coin (NPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NPC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszNPC tokenomikę, poznaj cenę tokena NPCna żywo!
Jak kupić NPC
Chcesz dodać Non-Playable Coin (NPC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NPC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Non-Playable Coin (NPC)
Analiza historii ceny NPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny NPC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NPC? Nasza strona z prognozami cen NPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup Non-Playable Coin (NPC)
Kwota
1 NPC = 0.016029 USD