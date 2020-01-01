Tokenomika Nosana (NOS) Odkryj kluczowe informacje o Nosana (NOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nosana (NOS) The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. Oficjalna strona internetowa: https://nosana.io Biała księga: https://docs.nosana.io Block Explorer: https://solscan.io/token/nosXBVoaCTtYdLvKY6Csb4AC8JCdQKKAaWYtx2ZMoo7 Kup NOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nosana (NOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nosana (NOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 48.20M $ 48.20M $ 48.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.54M $ 70.54M $ 70.54M Historyczne maksimum: $ 7.9474 $ 7.9474 $ 7.9474 Historyczne minimum: $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 Aktualna cena: $ 0.70536 $ 0.70536 $ 0.70536 Dowiedz się więcej o cenie Nosana (NOS)

Tokenomika Nosana (NOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nosana (NOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOS tokenomikę, poznaj cenę tokena NOSna żywo!

