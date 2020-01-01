Tokenomika NOMOEX TOKEN (NOMOX) Odkryj kluczowe informacje o NOMOEX TOKEN (NOMOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NOMOEX TOKEN (NOMOX) We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. Oficjalna strona internetowa: https://nomoex.com Biała księga: https://whitepaper.nomoex.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 Kup NOMOX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NOMOEX TOKEN (NOMOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NOMOEX TOKEN (NOMOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Historyczne maksimum: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 Historyczne minimum: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 Aktualna cena: $ 0.007725 $ 0.007725 $ 0.007725 Dowiedz się więcej o cenie NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Tokenomika NOMOEX TOKEN (NOMOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NOMOEX TOKEN (NOMOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOMOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOMOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOMOX tokenomikę, poznaj cenę tokena NOMOXna żywo!

Jak kupić NOMOX Chcesz dodać NOMOEX TOKEN (NOMOX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NOMOX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NOMOX na MEXC już teraz!

Historia ceny NOMOEX TOKEN (NOMOX) Analiza historii ceny NOMOX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NOMOX już teraz!

Prognoza ceny NOMOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOMOX? Nasza strona z prognozami cen NOMOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOMOX już teraz!

