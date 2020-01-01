Tokenomika Nodle (NODL) Odkryj kluczowe informacje o Nodle (NODL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nodle (NODL) Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Oficjalna strona internetowa: https://www.nodle.com/ Biała księga: https://docs.nodle.com/ Block Explorer: https://nodle.subscan.io

Tokenomika i analiza cenowa Nodle (NODL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nodle (NODL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.36M Całkowita podaż: $ 8.98B Podaż w obiegu: $ 5.88B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.08M Historyczne maksimum: $ 0.0477 Historyczne minimum: $ 0.000116558022754074 Aktualna cena: $ 0.0002314

Tokenomika Nodle (NODL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nodle (NODL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NODL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NODL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić NODL Chcesz dodać Nodle (NODL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NODL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Nodle (NODL) Analiza historii ceny NODL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NODL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NODL? Nasza strona z prognozami cen NODL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

