Tokenomika Nobody Sausage (NOBODY) Odkryj kluczowe informacje o Nobody Sausage (NOBODY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nobody Sausage (NOBODY) Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Oficjalna strona internetowa: https://nobodysausage.club/ Block Explorer: https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon Kup NOBODY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nobody Sausage (NOBODY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nobody Sausage (NOBODY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.55M $ 48.55M $ 48.55M Całkowita podaż: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M Podaż w obiegu: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.55M $ 48.55M $ 48.55M Historyczne maksimum: $ 0.0959 $ 0.0959 $ 0.0959 Historyczne minimum: $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 Aktualna cena: $ 0.051862 $ 0.051862 $ 0.051862 Dowiedz się więcej o cenie Nobody Sausage (NOBODY)

Tokenomika Nobody Sausage (NOBODY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nobody Sausage (NOBODY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOBODY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOBODY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOBODY tokenomikę, poznaj cenę tokena NOBODYna żywo!

Jak kupić NOBODY Chcesz dodać Nobody Sausage (NOBODY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NOBODY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NOBODY na MEXC już teraz!

Historia ceny Nobody Sausage (NOBODY) Analiza historii ceny NOBODY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NOBODY już teraz!

Prognoza ceny NOBODY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOBODY? Nasza strona z prognozami cen NOBODY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOBODY już teraz!

