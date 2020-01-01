Tokenomika Neuralink (NLINK) Odkryj kluczowe informacje o Neuralink (NLINK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Neuralink (NLINK) NLINK is a meme coin on BNB Smart Chain. NLINK is a meme coin on BNB Smart Chain. Oficjalna strona internetowa: https://gmetrump.fun/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x33518f3e0beF8f1702d78E12f9c34955c941eb90 Kup NLINK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Neuralink (NLINK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neuralink (NLINK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 321.03 $ 321.03 $ 321.03 Historyczne maksimum: $ 0.0000000000036963 $ 0.0000000000036963 $ 0.0000000000036963 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000000000007631 $ 0.0000000000007631 $ 0.0000000000007631 Dowiedz się więcej o cenie Neuralink (NLINK)

Tokenomika Neuralink (NLINK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neuralink (NLINK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NLINK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NLINK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNLINK tokenomikę, poznaj cenę tokena NLINKna żywo!

Jak kupić NLINK Chcesz dodać Neuralink (NLINK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NLINK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NLINK na MEXC już teraz!

Historia ceny Neuralink (NLINK) Analiza historii ceny NLINK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NLINK już teraz!

Prognoza ceny NLINK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NLINK? Nasza strona z prognozami cen NLINK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NLINK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!