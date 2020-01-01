Tokenomika Nigella Chain (NIGELLA) Odkryj kluczowe informacje o Nigella Chain (NIGELLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nigella Chain (NIGELLA) Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Oficjalna strona internetowa: https://nigella.io/ Biała księga: https://nigella.io/file/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nigella.io/ Kup NIGELLA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nigella Chain (NIGELLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nigella Chain (NIGELLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 188.02M $ 188.02M $ 188.02M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.59M $ 58.59M $ 58.59M Historyczne maksimum: $ 105.001 $ 105.001 $ 105.001 Historyczne minimum: $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 Aktualna cena: $ 0.3116 $ 0.3116 $ 0.3116 Dowiedz się więcej o cenie Nigella Chain (NIGELLA)

Tokenomika Nigella Chain (NIGELLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nigella Chain (NIGELLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIGELLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIGELLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIGELLA tokenomikę, poznaj cenę tokena NIGELLAna żywo!

Jak kupić NIGELLA Chcesz dodać Nigella Chain (NIGELLA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NIGELLA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NIGELLA na MEXC już teraz!

Historia ceny Nigella Chain (NIGELLA) Analiza historii ceny NIGELLA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NIGELLA już teraz!

Prognoza ceny NIGELLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NIGELLA? Nasza strona z prognozami cen NIGELLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NIGELLA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!