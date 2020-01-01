Tokenomika Nexo (NEXO) Odkryj kluczowe informacje o Nexo (NEXO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nexo (NEXO) Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Oficjalna strona internetowa: https://nexo.com Biała księga: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206

Tokenomika i analiza cenowa Nexo (NEXO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nexo (NEXO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 798,12M $ 798,12M $ 798,12M Całkowita podaż: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Podaż w obiegu: $ 646,15M $ 646,15M $ 646,15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1,24B $ 1,24B $ 1,24B Historyczne maksimum: $ 1,5845 $ 1,5845 $ 1,5845 Historyczne minimum: $ 0,0433327 $ 0,0433327 $ 0,0433327 Aktualna cena: $ 1,2352 $ 1,2352 $ 1,2352 Dowiedz się więcej o cenie Nexo (NEXO)

Tokenomika Nexo (NEXO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nexo (NEXO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEXO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEXO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEXO tokenomikę, poznaj cenę tokena NEXOna żywo!

Jak kupić NEXO Chcesz dodać Nexo (NEXO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEXO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEXO na MEXC już teraz!

Historia ceny Nexo (NEXO) Analiza historii ceny NEXO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEXO już teraz!

Prognoza ceny NEXO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEXO? Nasza strona z prognozami cen NEXO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEXO już teraz!

