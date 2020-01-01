Tokenomika NetVRk (NETVR) Odkryj kluczowe informacje o NetVRk (NETVR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NetVRk (NETVR) $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. Oficjalna strona internetowa: https://netvrk.co Biała księga: https://docs.netvrk.co Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10

Tokenomika i analiza cenowa NetVRk (NETVR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NetVRk (NETVR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 0.3482 $ 0.3482 $ 0.3482 Historyczne minimum: $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 Aktualna cena: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Dowiedz się więcej o cenie NetVRk (NETVR)

Tokenomika NetVRk (NETVR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NetVRk (NETVR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NETVR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NETVR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNETVR tokenomikę, poznaj cenę tokena NETVRna żywo!

Jak kupić NETVR Chcesz dodać NetVRk (NETVR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NETVR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NETVR na MEXC już teraz!

Historia ceny NetVRk (NETVR) Analiza historii ceny NETVR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NETVR już teraz!

Prognoza ceny NETVR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NETVR? Nasza strona z prognozami cen NETVR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NETVR już teraz!

