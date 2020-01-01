Tokenomika Neoxa (NEOX) Odkryj kluczowe informacje o Neoxa (NEOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Neoxa (NEOX) Neoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency. Neoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency. Oficjalna strona internetowa: https://www.neoxa.net/ Block Explorer: https://explorer.neoxa.net/ Kup NEOX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Neoxa (NEOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neoxa (NEOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 8.70B $ 8.70B $ 8.70B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Historyczne maksimum: $ 0.0077 $ 0.0077 $ 0.0077 Historyczne minimum: $ 0.000116687372604378 $ 0.000116687372604378 $ 0.000116687372604378 Aktualna cena: $ 0.000145 $ 0.000145 $ 0.000145 Dowiedz się więcej o cenie Neoxa (NEOX)

Tokenomika Neoxa (NEOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neoxa (NEOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEOX tokenomikę, poznaj cenę tokena NEOXna żywo!

Historia ceny Neoxa (NEOX) Analiza historii ceny NEOX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEOX już teraz!

Prognoza ceny NEOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEOX? Nasza strona z prognozami cen NEOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEOX już teraz!

