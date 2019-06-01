Tokenomika NEBL (NEBL) Odkryj kluczowe informacje o NEBL (NEBL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NEBL (NEBL) Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services. Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services. Oficjalna strona internetowa: https://nebl.io/ Biała księga: https://nebl.io/wp-content/uploads/2019/06/NeblioWhitepaper.pdf Block Explorer: http://explorer.nebl.io/ Kup NEBL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NEBL (NEBL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NEBL (NEBL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 97.31K $ 97.31K $ 97.31K Całkowita podaż: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Podaż w obiegu: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 97.31K $ 97.31K $ 97.31K Historyczne maksimum: $ 3.757 $ 3.757 $ 3.757 Historyczne minimum: $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 Aktualna cena: $ 0.004647 $ 0.004647 $ 0.004647 Dowiedz się więcej o cenie NEBL (NEBL)

Tokenomika NEBL (NEBL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NEBL (NEBL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEBL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEBL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEBL tokenomikę, poznaj cenę tokena NEBLna żywo!

Jak kupić NEBL Chcesz dodać NEBL (NEBL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEBL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEBL na MEXC już teraz!

Historia ceny NEBL (NEBL) Analiza historii ceny NEBL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEBL już teraz!

Prognoza ceny NEBL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEBL? Nasza strona z prognozami cen NEBL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEBL już teraz!

