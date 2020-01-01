Tokenomika NeurochainAI (NCN) Odkryj kluczowe informacje o NeurochainAI (NCN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NeurochainAI (NCN) NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Oficjalna strona internetowa: https://neurochain.ai Biała księga: https://docs.neurochain.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xBb8954f008016055fdA6AA1c27fa769578cae213 Kup NCN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NeurochainAI (NCN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NeurochainAI (NCN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.10K $ 52.10K $ 52.10K Całkowita podaż: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Podaż w obiegu: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 573.00K $ 573.00K $ 573.00K Historyczne maksimum: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Historyczne minimum: $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 Aktualna cena: $ 0.000191 $ 0.000191 $ 0.000191 Dowiedz się więcej o cenie NeurochainAI (NCN)

Tokenomika NeurochainAI (NCN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NeurochainAI (NCN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NCN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NCN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNCN tokenomikę, poznaj cenę tokena NCNna żywo!

Jak kupić NCN Chcesz dodać NeurochainAI (NCN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NCN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NCN na MEXC już teraz!

Historia ceny NeurochainAI (NCN) Analiza historii ceny NCN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NCN już teraz!

Prognoza ceny NCN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NCN? Nasza strona z prognozami cen NCN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NCN już teraz!

