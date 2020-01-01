Tokenomika nuco.cloud (NCDT) Odkryj kluczowe informacje o nuco.cloud (NCDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o nuco.cloud (NCDT) nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Oficjalna strona internetowa: https://nuco.cloud/ Biała księga: https://nuco.cloud/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Kup NCDT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa nuco.cloud (NCDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla nuco.cloud (NCDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Historyczne maksimum: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0257 $ 0.0257 $ 0.0257 Dowiedz się więcej o cenie nuco.cloud (NCDT)

Tokenomika nuco.cloud (NCDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki nuco.cloud (NCDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NCDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NCDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNCDT tokenomikę, poznaj cenę tokena NCDTna żywo!

Jak kupić NCDT Chcesz dodać nuco.cloud (NCDT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NCDT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NCDT na MEXC już teraz!

Historia ceny nuco.cloud (NCDT) Analiza historii ceny NCDT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NCDT już teraz!

Prognoza ceny NCDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NCDT? Nasza strona z prognozami cen NCDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NCDT już teraz!

