Informacje o Navcoin (NAV) Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC). Oficjalna strona internetowa: https://nav.io/ Biała księga: https://doc.nav.community/ Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/nav/

Tokenomika i analiza cenowa Navcoin (NAV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Navcoin (NAV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 76.94M $ 76.94M $ 76.94M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Historyczne maksimum: $ 0.2495 $ 0.2495 $ 0.2495 Historyczne minimum: $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 Aktualna cena: $ 0.04969 $ 0.04969 $ 0.04969 Dowiedz się więcej o cenie Navcoin (NAV)

Tokenomika Navcoin (NAV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Navcoin (NAV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAV tokenomikę, poznaj cenę tokena NAVna żywo!

