Tokenomika NATIX Network (NATIX) Odkryj kluczowe informacje o NATIX Network (NATIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NATIX Network (NATIX) NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Oficjalna strona internetowa: https://www.natix.network/ Biała księga: https://docs.natix.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Kup NATIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NATIX Network (NATIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NATIX Network (NATIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.17M $ 30.17M $ 30.17M Całkowita podaż: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Podaż w obiegu: $ 40.60B $ 40.60B $ 40.60B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 74.30M $ 74.30M $ 74.30M Historyczne maksimum: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Historyczne minimum: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Aktualna cena: $ 0.000743 $ 0.000743 $ 0.000743 Dowiedz się więcej o cenie NATIX Network (NATIX)

Tokenomika NATIX Network (NATIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NATIX Network (NATIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NATIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NATIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNATIX tokenomikę, poznaj cenę tokena NATIXna żywo!

Jak kupić NATIX Chcesz dodać NATIX Network (NATIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NATIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NATIX na MEXC już teraz!

Historia ceny NATIX Network (NATIX) Analiza historii ceny NATIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NATIX już teraz!

Prognoza ceny NATIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NATIX? Nasza strona z prognozami cen NATIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NATIX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!