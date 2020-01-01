Tokenomika Napoli Fan Token (NAP) Odkryj kluczowe informacje o Napoli Fan Token (NAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Napoli Fan Token (NAP) The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Kup NAP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Napoli Fan Token (NAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Napoli Fan Token (NAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Historyczne maksimum: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 Historyczne minimum: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Aktualna cena: $ 0.6143 $ 0.6143 $ 0.6143 Dowiedz się więcej o cenie Napoli Fan Token (NAP)

Tokenomika Napoli Fan Token (NAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Napoli Fan Token (NAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAP tokenomikę, poznaj cenę tokena NAPna żywo!

Jak kupić NAP Chcesz dodać Napoli Fan Token (NAP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NAP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NAP na MEXC już teraz!

Historia ceny Napoli Fan Token (NAP) Analiza historii ceny NAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NAP już teraz!

Prognoza ceny NAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAP? Nasza strona z prognozami cen NAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!