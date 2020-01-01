Tokenomika Nuklai (NAI) Odkryj kluczowe informacje o Nuklai (NAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nuklai (NAI) Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Oficjalna strona internetowa: https://www.nukl.ai/ Biała księga: https://docs.nukl.ai/ Block Explorer: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Kup NAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nuklai (NAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nuklai (NAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.10M $ 11.10M $ 11.10M Historyczne maksimum: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Historyczne minimum: $ 0.000949959168112318 $ 0.000949959168112318 $ 0.000949959168112318 Aktualna cena: $ 0.001162 $ 0.001162 $ 0.001162 Dowiedz się więcej o cenie Nuklai (NAI)

Tokenomika Nuklai (NAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nuklai (NAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAI tokenomikę, poznaj cenę tokena NAIna żywo!

Historia ceny Nuklai (NAI) Analiza historii ceny NAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAI? Nasza strona z prognozami cen NAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

