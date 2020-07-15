Tokenomika Meter Governance (MTRG) Odkryj kluczowe informacje o Meter Governance (MTRG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Meter Governance (MTRG) Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin's original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Oficjalna strona internetowa: https://www.meter.io/ Biała księga: https://docs.meter.io/#introduction Block Explorer: https://scan.meter.io/ Kup MTRG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Meter Governance (MTRG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meter Governance (MTRG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Całkowita podaż: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M Podaż w obiegu: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Historyczne maksimum: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Historyczne minimum: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Aktualna cena: $ 0.09256 $ 0.09256 $ 0.09256 Dowiedz się więcej o cenie Meter Governance (MTRG)

Tokenomika Meter Governance (MTRG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meter Governance (MTRG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MTRG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MTRG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMTRG tokenomikę, poznaj cenę tokena MTRGna żywo!

Jak kupić MTRG Chcesz dodać Meter Governance (MTRG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MTRG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MTRG na MEXC już teraz!

Historia ceny Meter Governance (MTRG) Analiza historii ceny MTRG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MTRG już teraz!

Prognoza ceny MTRG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MTRG? Nasza strona z prognozami cen MTRG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MTRG już teraz!

