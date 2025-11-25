Tokenomika MTP (MTP)

Odkryj kluczowe informacje o MTP (MTP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:22:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa MTP (MTP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MTP (MTP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 377.43K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 880.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 428.90K
Historyczne maksimum:
$ 0.0648
Historyczne minimum:
$ 0.000440803860242132
Aktualna cena:
$ 0.0004289
Informacje o MTP (MTP)

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

Oficjalna strona internetowa:
https://multiple.cc/
Biała księga:
https://multiple-network.gitbook.io/multiple-network
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x83330d159c9a4b09e6717feefef7a634b70d216a

Tokenomika MTP (MTP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki MTP (MTP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MTP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MTP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMTP tokenomikę, poznaj cenę tokena MTPna żywo!

Jak kupić MTP

Chcesz dodać MTP (MTP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MTP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny MTP (MTP)

Analiza historii ceny MTP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MTP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MTP? Nasza strona z prognozami cen MTP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

