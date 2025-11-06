Prognoza ceny MTP (MTP) (USD)

Sprawdź prognozy cen MTP na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MTP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MTP % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0006678 $0.0006678 $0.0006678 +9.94% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MTP na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MTP (MTP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MTP może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000667. Prognoza ceny MTP (MTP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MTP może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000701. Prognoza ceny MTP (MTP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTP na 2027 rok wyniesie $ 0.000736 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MTP (MTP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTP na 2028 rok wyniesie $ 0.000773 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MTP (MTP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTP w 2029 roku wyniesie $ 0.000811 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MTP (MTP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTP w 2030 roku wyniesie $ 0.000852 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MTP (MTP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MTP może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001388. Prognoza ceny MTP (MTP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MTP może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002261. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000667 0.00%

2026 $ 0.000701 5.00%

2027 $ 0.000736 10.25%

2028 $ 0.000773 15.76%

2029 $ 0.000811 21.55%

2030 $ 0.000852 27.63%

2031 $ 0.000894 34.01%

2032 $ 0.000939 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000986 47.75%

2034 $ 0.001035 55.13%

2035 $ 0.001087 62.89%

2036 $ 0.001142 71.03%

2037 $ 0.001199 79.59%

2038 $ 0.001259 88.56%

2039 $ 0.001322 97.99%

2040 $ 0.001388 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MTP na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000667 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000667 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000668 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000670 0.41% Prognoza ceny MTP (MTP) na dziś Przewidywana cena dla MTP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000667 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MTP (MTP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MTP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000667 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MTP (MTP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MTP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000668 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MTP (MTP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MTP wynosi $0.000670 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MTP Aktualna cena $ 0.0006678$ 0.0006678 $ 0.0006678 Zmiana ceny (24H) +9.94% Kapitalizacja rynkowa $ 587.40K$ 587.40K $ 587.40K Podaż w obiegu 880.00M 880.00M 880.00M Wolumen (24H) $ 65.00K$ 65.00K $ 65.00K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MTP to $ 0.0006678. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +9.94%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 65.00K. Ponadto MTP ma podaż w obiegu wynoszącą 880.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 587.40K. Zobacz na żywo cenę MTP

Jak kupić MTP (MTP) Próbujesz kupić MTP? Teraz możesz kupować MTP za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MTP i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MTP teraz

Historyczna cena MTP Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MTP, cena MTP wynosi 0.000667USD. Podaż w obiegu MTP (MTP) wynosi 0.00 MTP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $587.40K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000014 $ 0.000723 $ 0.000586

7 D -0.33% $ -0.000339 $ 0.001106 $ 0.000565

30 Dni -0.68% $ -0.001477 $ 0.003 $ 0.000565 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MTP zanotował zmianę ceny o $0.000014 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MTP osiągnął maksimum na poziomie $0.001106 i minimum na poziomie $0.000565 . Zanotowano zmianę ceny o -0.33% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MTP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MTP o -0.68% , co odpowiada około $-0.001477 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MTP. Sprawdź pełną historię cen MTP, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MTP

Jak działa moduł przewidywania ceny MTP (MTP)? Moduł predykcji ceny MTP to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MTP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MTP na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MTP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MTP. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MTP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MTP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MTP.

Dlaczego prognoaza ceny MTP jest ważna?

Prognozy cen MTP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

