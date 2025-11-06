GiełdaDEX+
Aktualna cena MTP to 0.0006391 USD. Śledź aktualizacje cen MTP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MTP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MTP

Informacje o cenie MTP

Czym jest MTP

Biała księga MTP

Oficjalna strona internetowa MTP

Tokenomika MTP

Prognoza cen MTP

Historia MTP

Przewodnik zakupowy MTP

Przelicznik MTP-fiat

MTP na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MTP

Cena MTP(MTP)

Aktualna cena 1 MTP do USD:

$0.00064
$0.00064
+5.36%1D
USD
MTP (MTP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:08:03 (UTC+8)

Informacje o cenie MTP (MTP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0005655
$ 0.0005655
Minimum 24h
$ 0.0006687
$ 0.0006687
Maksimum 24h

$ 0.0005655
$ 0.0005655

$ 0.0006687
$ 0.0006687

$ 0.05713413468944079
$ 0.05713413468944079

$ 0.000646523796771181
$ 0.000646523796771181

+1.46%

+5.36%

-38.51%

-38.51%

Aktualna cena MTP (MTP) wynosi $ 0.0006391. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MTP wahał się między $ 0.0005655 a $ 0.0006687, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MTP w historii to $ 0.05713413468944079, a najniższy to $ 0.000646523796771181.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MTP zmieniły się o +1.46% w ciągu ostatniej godziny, o +5.36% w ciągu 24 godzin i o -38.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MTP (MTP)

No.2399

$ 562.41K
$ 562.41K

$ 66.52K
$ 66.52K

$ 639.10K
$ 639.10K

880.00M
880.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

88.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa MTP wynosi $ 562.41K, przy $ 66.52K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MTP w obiegu wynosi 880.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 639.10K.

Historia ceny MTP (MTP) – USD

Śledź zmiany ceny MTP dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000032559+5.36%
30 Dni$ -0.0014675-69.67%
60 dni$ -0.0252309-97.53%
90 dni$ -0.0093609-93.61%
Dzisiejsza zmiana ceny MTP

DziśMTP odnotował zmianę $ +0.000032559 (+5.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MTP

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0014675 (-69.67%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MTP

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MTP o $ -0.0252309(-97.53%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MTP

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0093609 (-93.61%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MTP (MTP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MTP.

Co to jest MTP (MTP)

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

MTP jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MTP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MTP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MTP na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MTP będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MTP (w USD)

Jaka będzie wartość MTP (MTP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MTP (MTP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MTP.

Sprawdź teraz prognozę ceny MTP!

Tokenomika MTP (MTP)

Zrozumienie tokenomiki MTP (MTP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MTPjuż teraz!

Jak kupić MTP (MTP)

Szukasz jak kupić MTP? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MTP na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MTP na lokalne waluty

1 MTP(MTP) do VND
16.8179165
1 MTP(MTP) do AUD
A$0.000977823
1 MTP(MTP) do GBP
0.000485716
1 MTP(MTP) do EUR
0.000549626
1 MTP(MTP) do USD
$0.0006391
1 MTP(MTP) do MYR
RM0.002671438
1 MTP(MTP) do TRY
0.026912501
1 MTP(MTP) do JPY
¥0.0977823
1 MTP(MTP) do ARS
ARS$0.927570567
1 MTP(MTP) do RUB
0.051984394
1 MTP(MTP) do INR
0.056630651
1 MTP(MTP) do IDR
Rp10.651662406
1 MTP(MTP) do PHP
0.037547125
1 MTP(MTP) do EGP
￡E.0.03029334
1 MTP(MTP) do BRL
R$0.003425576
1 MTP(MTP) do CAD
C$0.000901131
1 MTP(MTP) do BDT
0.077880726
1 MTP(MTP) do NGN
0.9222213
1 MTP(MTP) do COP
$2.458074465
1 MTP(MTP) do ZAR
R.0.011126731
1 MTP(MTP) do UAH
0.026880546
1 MTP(MTP) do TZS
T.Sh.1.5702687
1 MTP(MTP) do VES
Bs0.1425193
1 MTP(MTP) do CLP
$0.6033104
1 MTP(MTP) do PKR
Rs0.180635224
1 MTP(MTP) do KZT
0.335661711
1 MTP(MTP) do THB
฿0.020732404
1 MTP(MTP) do TWD
NT$0.019754581
1 MTP(MTP) do AED
د.إ0.002345497
1 MTP(MTP) do CHF
Fr0.00051128
1 MTP(MTP) do HKD
HK$0.004965807
1 MTP(MTP) do AMD
֏0.244487705
1 MTP(MTP) do MAD
.د.م0.005950021
1 MTP(MTP) do MXN
$0.01188726
1 MTP(MTP) do SAR
ريال0.002396625
1 MTP(MTP) do ETB
Br0.097986812
1 MTP(MTP) do KES
KSh0.082597284
1 MTP(MTP) do JOD
د.أ0.0004531219
1 MTP(MTP) do PLN
0.002358279
1 MTP(MTP) do RON
лв0.002818431
1 MTP(MTP) do SEK
kr0.006103405
1 MTP(MTP) do BGN
лв0.00108647
1 MTP(MTP) do HUF
Ft0.214890984
1 MTP(MTP) do CZK
0.013536138
1 MTP(MTP) do KWD
د.ك0.0001962037
1 MTP(MTP) do ILS
0.002077075
1 MTP(MTP) do BOB
Bs0.00440979
1 MTP(MTP) do AZN
0.00108647
1 MTP(MTP) do TJS
SM0.005911675
1 MTP(MTP) do GEL
0.001731961
1 MTP(MTP) do AOA
Kz0.585255825
1 MTP(MTP) do BHD
.د.ب0.0002403016
1 MTP(MTP) do BMD
$0.0006391
1 MTP(MTP) do DKK
kr0.004141368
1 MTP(MTP) do HNL
L0.016846676
1 MTP(MTP) do MUR
0.029411382
1 MTP(MTP) do NAD
$0.01112034
1 MTP(MTP) do NOK
kr0.00651882
1 MTP(MTP) do NZD
$0.001124816
1 MTP(MTP) do PAB
B/.0.0006391
1 MTP(MTP) do PGK
K0.002716175
1 MTP(MTP) do QAR
ر.ق0.002326324
1 MTP(MTP) do RSD
дин.0.065105117
1 MTP(MTP) do UZS
soʻm7.608332116
1 MTP(MTP) do ALL
L0.053709964
1 MTP(MTP) do ANG
ƒ0.001143989
1 MTP(MTP) do AWG
ƒ0.00115038
1 MTP(MTP) do BBD
$0.0012782
1 MTP(MTP) do BAM
KM0.00108647
1 MTP(MTP) do BIF
Fr1.8847059
1 MTP(MTP) do BND
$0.00083083
1 MTP(MTP) do BSD
$0.0006391
1 MTP(MTP) do JMD
$0.102863145
1 MTP(MTP) do KHR
2.566663946
1 MTP(MTP) do KMF
Fr0.2722566
1 MTP(MTP) do LAK
13.893477983
1 MTP(MTP) do LKR
රු0.194663469
1 MTP(MTP) do MDL
L0.010896655
1 MTP(MTP) do MGA
Ar2.87882595
1 MTP(MTP) do MOP
P0.0051128
1 MTP(MTP) do MVR
0.00984214
1 MTP(MTP) do MWK
MK1.109547901
1 MTP(MTP) do MZN
MT0.040870445
1 MTP(MTP) do NPR
रु0.090713854
1 MTP(MTP) do PYG
4.5324972
1 MTP(MTP) do RWF
Fr0.9286123
1 MTP(MTP) do SBD
$0.005253402
1 MTP(MTP) do SCR
0.008762061
1 MTP(MTP) do SRD
$0.024637305
1 MTP(MTP) do SVC
$0.005585734
1 MTP(MTP) do SZL
L0.011158686
1 MTP(MTP) do TMT
m0.00223685
1 MTP(MTP) do TND
د.ت0.0018936533
1 MTP(MTP) do TTD
$0.004326707
1 MTP(MTP) do UGX
Sh2.2342936
1 MTP(MTP) do XAF
Fr0.364287
1 MTP(MTP) do XCD
$0.00172557
1 MTP(MTP) do XOF
Fr0.364287
1 MTP(MTP) do XPF
Fr0.0658273
1 MTP(MTP) do BWP
P0.008621459
1 MTP(MTP) do BZD
$0.001284591
1 MTP(MTP) do CVE
$0.061423901
1 MTP(MTP) do DJF
Fr0.1131207
1 MTP(MTP) do DOP
$0.041017438
1 MTP(MTP) do DZD
د.ج0.083690145
1 MTP(MTP) do FJD
$0.001457148
1 MTP(MTP) do GNF
Fr5.5569745
1 MTP(MTP) do GTQ
Q0.004895506
1 MTP(MTP) do GYD
$0.133674156
1 MTP(MTP) do ISK
kr0.0811657

Zasoby MTP

Aby lepiej zrozumieć MTP, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MTP
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MTP

Jaka jest dziś wartość MTP (MTP)?
Aktualna cena MTP w USD wynosi 0.0006391USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MTP do USD?
Aktualna cena MTP w USD wynosi $ 0.0006391. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MTP?
Kapitalizacja rynkowa dla MTP wynosi $ 562.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MTP w obiegu?
W obiegu MTP znajduje się 880.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MTP?
MTP osiąga ATH w wysokości 0.05713413468944079 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MTP?
MTP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000646523796771181 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MTP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MTP wynosi $ 66.52K USD.
Czy w tym roku MTP pójdzie wyżej?
MTP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MTP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:08:03 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MTP do USD

Kwota

MTP
MTP
USD
USD

1 MTP = 0.0006391 USD

Handluj MTP

MTP/USDT
$0.00064
$0.00064
+5.33%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,257.69

$3,407.78

$161.02

$1.0000

$1,477.83

$103,257.69

$3,407.78

$161.02

$2.3374

$1.0896

$0.00000

$0.00000

$0.03592

$0.00433

$0.00664

$0.000011058

$0.0000000601

$0.1957

$1.5093

$0.01952

