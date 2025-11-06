Cena MTP(MTP)
Aktualna cena MTP (MTP) wynosi $ 0.0006391. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MTP wahał się między $ 0.0005655 a $ 0.0006687, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MTP w historii to $ 0.05713413468944079, a najniższy to $ 0.000646523796771181.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MTP zmieniły się o +1.46% w ciągu ostatniej godziny, o +5.36% w ciągu 24 godzin i o -38.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa MTP wynosi $ 562.41K, przy $ 66.52K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MTP w obiegu wynosi 880.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 639.10K.
Śledź zmiany ceny MTP dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.000032559
|+5.36%
|30 Dni
|$ -0.0014675
|-69.67%
|60 dni
|$ -0.0252309
|-97.53%
|90 dni
|$ -0.0093609
|-93.61%
DziśMTP odnotował zmianę $ +0.000032559 (+5.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0014675 (-69.67%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MTP o $ -0.0252309(-97.53%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0093609 (-93.61%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.
MTP jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MTP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MTP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MTP na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MTP będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Szukasz jak kupić MTP? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MTP na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć MTP, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
