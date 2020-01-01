Tokenomika MOTHER IGGY (MOTHER) Odkryj kluczowe informacje o MOTHER IGGY (MOTHER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MOTHER IGGY (MOTHER) MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.mother.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Kup MOTHER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MOTHER IGGY (MOTHER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MOTHER IGGY (MOTHER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Całkowita podaż: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M Podaż w obiegu: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Historyczne maksimum: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 Historyczne minimum: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 Aktualna cena: $ 0.006503 $ 0.006503 $ 0.006503 Dowiedz się więcej o cenie MOTHER IGGY (MOTHER)

Tokenomika MOTHER IGGY (MOTHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MOTHER IGGY (MOTHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOTHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOTHER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOTHER tokenomikę, poznaj cenę tokena MOTHERna żywo!

Jak kupić MOTHER Chcesz dodać MOTHER IGGY (MOTHER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MOTHER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MOTHER na MEXC już teraz!

Historia ceny MOTHER IGGY (MOTHER) Analiza historii ceny MOTHER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOTHER już teraz!

Prognoza ceny MOTHER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOTHER? Nasza strona z prognozami cen MOTHER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOTHER już teraz!

