Tokenomika CryptoCurrency Moons (MOON) Odkryj kluczowe informacje o CryptoCurrency Moons (MOON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CryptoCurrency Moons (MOON) Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Block Explorer: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Kup MOON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CryptoCurrency Moons (MOON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CryptoCurrency Moons (MOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M Całkowita podaż: $ 107.89M $ 107.89M $ 107.89M Podaż w obiegu: $ 106.78M $ 106.78M $ 106.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.06M $ 9.06M $ 9.06M Historyczne maksimum: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.08394 $ 0.08394 $ 0.08394 Dowiedz się więcej o cenie CryptoCurrency Moons (MOON)

Tokenomika CryptoCurrency Moons (MOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CryptoCurrency Moons (MOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOON tokenomikę, poznaj cenę tokena MOONna żywo!

Jak kupić MOON Chcesz dodać CryptoCurrency Moons (MOON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MOON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MOON na MEXC już teraz!

Historia ceny CryptoCurrency Moons (MOON) Analiza historii ceny MOON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOON już teraz!

Prognoza ceny MOON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOON? Nasza strona z prognozami cen MOON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOON już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!