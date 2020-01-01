Tokenomika MongCoin (MONG) Odkryj kluczowe informacje o MongCoin (MONG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MongCoin (MONG) The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Oficjalna strona internetowa: https://mong.life Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Kup MONG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MongCoin (MONG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MongCoin (MONG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Całkowita podaż: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Podaż w obiegu: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Historyczne maksimum: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Historyczne minimum: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Aktualna cena: $ 0.000000002747 $ 0.000000002747 $ 0.000000002747 Dowiedz się więcej o cenie MongCoin (MONG)

Tokenomika MongCoin (MONG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MongCoin (MONG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMONG tokenomikę, poznaj cenę tokena MONGna żywo!

Jak kupić MONG Chcesz dodać MongCoin (MONG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MONG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MONG na MEXC już teraz!

Historia ceny MongCoin (MONG) Analiza historii ceny MONG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MONG już teraz!

Prognoza ceny MONG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MONG? Nasza strona z prognozami cen MONG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MONG już teraz!

