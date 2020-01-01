Tokenomika Donotfomoew (MOEW) Odkryj kluczowe informacje o Donotfomoew (MOEW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Donotfomoew (MOEW) A community-driven meme token project by Bitget Wallet. A community-driven meme token project by Bitget Wallet. Oficjalna strona internetowa: https://donotfomoew.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/C6Q5fMpuPjBPox84wbcE3Rn8HYJg11o4YHEmbQSuYs5L Kup MOEW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Donotfomoew (MOEW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Donotfomoew (MOEW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Całkowita podaż: $ 6.20B $ 6.20B $ 6.20B Podaż w obiegu: $ 6.20B $ 6.20B $ 6.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.20M $ 5.20M $ 5.20M Historyczne maksimum: $ 0.0049998 $ 0.0049998 $ 0.0049998 Historyczne minimum: $ 0.000330978428257659 $ 0.000330978428257659 $ 0.000330978428257659 Aktualna cena: $ 0.0005195 $ 0.0005195 $ 0.0005195 Dowiedz się więcej o cenie Donotfomoew (MOEW)

Tokenomika Donotfomoew (MOEW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Donotfomoew (MOEW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOEW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOEW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOEW tokenomikę, poznaj cenę tokena MOEWna żywo!

Historia ceny Donotfomoew (MOEW) Analiza historii ceny MOEW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOEW już teraz!

Prognoza ceny MOEW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOEW? Nasza strona z prognozami cen MOEW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOEW już teraz!

