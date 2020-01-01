Tokenomika Mochi (MOCHI) Odkryj kluczowe informacje o Mochi (MOCHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mochi (MOCHI) The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Oficjalna strona internetowa: https://mochithecatcoin.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Kup MOCHI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mochi (MOCHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mochi (MOCHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Historyczne maksimum: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Historyczne minimum: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Aktualna cena: $ 0.0000068 $ 0.0000068 $ 0.0000068 Dowiedz się więcej o cenie Mochi (MOCHI)

Tokenomika Mochi (MOCHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mochi (MOCHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOCHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOCHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOCHI tokenomikę, poznaj cenę tokena MOCHIna żywo!

Jak kupić MOCHI Chcesz dodać Mochi (MOCHI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MOCHI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MOCHI na MEXC już teraz!

Historia ceny Mochi (MOCHI) Analiza historii ceny MOCHI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOCHI już teraz!

Prognoza ceny MOCHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOCHI? Nasza strona z prognozami cen MOCHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOCHI już teraz!

