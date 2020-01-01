Tokenomika Moby AI (MOBY) Odkryj kluczowe informacje o Moby AI (MOBY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moby AI (MOBY) AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Oficjalna strona internetowa: https://mobyscreener.com/ Biała księga: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Block Explorer: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Kup MOBY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Moby AI (MOBY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moby AI (MOBY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Aktualna cena: $ 0.01229 $ 0.01229 $ 0.01229 Dowiedz się więcej o cenie Moby AI (MOBY)

Tokenomika Moby AI (MOBY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moby AI (MOBY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOBY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOBY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOBY tokenomikę, poznaj cenę tokena MOBYna żywo!

