Informacje o MILC Platform (MLT) The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Oficjalna strona internetowa: https://www.milc.global/ Biała księga: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Kup MLT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MILC Platform (MLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MILC Platform (MLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Historyczne maksimum: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Historyczne minimum: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 Aktualna cena: $ 0.02115 $ 0.02115 $ 0.02115 Dowiedz się więcej o cenie MILC Platform (MLT)

Tokenomika MILC Platform (MLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MILC Platform (MLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMLT tokenomikę, poznaj cenę tokena MLTna żywo!

Historia ceny MILC Platform (MLT) Analiza historii ceny MLT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MLT już teraz!

Prognoza ceny MLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MLT? Nasza strona z prognozami cen MLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MLT już teraz!

