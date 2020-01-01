Tokenomika My Lovely Planet (MLC) Odkryj kluczowe informacje o My Lovely Planet (MLC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o My Lovely Planet (MLC) My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.mylovelyplanet.org/ Biała księga: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Kup MLC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa My Lovely Planet (MLC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla My Lovely Planet (MLC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.10M $ 35.10M $ 35.10M Całkowita podaż: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Podaż w obiegu: $ 78.85M $ 78.85M $ 78.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.40M $ 102.40M $ 102.40M Historyczne maksimum: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Historyczne minimum: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Aktualna cena: $ 0.4452 $ 0.4452 $ 0.4452 Dowiedz się więcej o cenie My Lovely Planet (MLC)

Tokenomika My Lovely Planet (MLC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki My Lovely Planet (MLC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MLC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MLC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMLC tokenomikę, poznaj cenę tokena MLCna żywo!

Jak kupić MLC Chcesz dodać My Lovely Planet (MLC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MLC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MLC na MEXC już teraz!

Historia ceny My Lovely Planet (MLC) Analiza historii ceny MLC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MLC już teraz!

Prognoza ceny MLC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MLC? Nasza strona z prognozami cen MLC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MLC już teraz!

