Informacje o MIU (MIU) MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support. MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support. Oficjalna strona internetowa: https://miucoin.org Biała księga: https://miucoinsui.medium.com/miu-tokenomics-distribution-everything-you-need-to-know-ffa6fe04cb7d Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x32a976482bf4154961bf20bfa3567a80122fdf8e8f8b28d752b609d8640f7846::miu::MIU/txs Kup MIU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MIU (MIU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MIU (MIU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 900.00T $ 900.00T $ 900.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.92M $ 18.92M $ 18.92M Historyczne maksimum: $ 0.00000012 $ 0.00000012 $ 0.00000012 Historyczne minimum: $ 0.000000007952973096 $ 0.000000007952973096 $ 0.000000007952973096 Aktualna cena: $ 0.00000002102 $ 0.00000002102 $ 0.00000002102 Dowiedz się więcej o cenie MIU (MIU)

Tokenomika MIU (MIU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MIU (MIU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIU tokenomikę, poznaj cenę tokena MIUna żywo!

Jak kupić MIU Chcesz dodać MIU (MIU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MIU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MIU na MEXC już teraz!

Historia ceny MIU (MIU) Analiza historii ceny MIU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MIU już teraz!

Prognoza ceny MIU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIU? Nasza strona z prognozami cen MIU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MIU już teraz!

