Tokenomika MINIMA (MINIMA) Odkryj kluczowe informacje o MINIMA (MINIMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MINIMA (MINIMA) The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Oficjalna strona internetowa: https://www.minima.global/ Biała księga: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Block Explorer: https://block.minima.global Kup MINIMA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MINIMA (MINIMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MINIMA (MINIMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Historyczne maksimum: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 Historyczne minimum: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Aktualna cena: $ 0.01759 $ 0.01759 $ 0.01759 Dowiedz się więcej o cenie MINIMA (MINIMA)

Tokenomika MINIMA (MINIMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MINIMA (MINIMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MINIMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MINIMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMINIMA tokenomikę, poznaj cenę tokena MINIMAna żywo!

Jak kupić MINIMA Chcesz dodać MINIMA (MINIMA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MINIMA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MINIMA na MEXC już teraz!

Historia ceny MINIMA (MINIMA) Analiza historii ceny MINIMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MINIMA już teraz!

Prognoza ceny MINIMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MINIMA? Nasza strona z prognozami cen MINIMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MINIMA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!