Informacje o Mina Protocol (MINA) Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Oficjalna strona internetowa: https://minaprotocol.com/ Biała księga: https://minaprotocol.com/docs Block Explorer: https://minaexplorer.com/

Tokenomika i analiza cenowa Mina Protocol (MINA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mina Protocol (MINA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 200.01M $ 200.01M $ 200.01M Całkowita podaż: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Podaż w obiegu: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 200.01M $ 200.01M $ 200.01M Historyczne maksimum: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Historyczne minimum: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Aktualna cena: $ 0.1595 $ 0.1595 $ 0.1595 Dowiedz się więcej o cenie Mina Protocol (MINA)

Tokenomika Mina Protocol (MINA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mina Protocol (MINA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MINA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MINA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMINA tokenomikę, poznaj cenę tokena MINAna żywo!

