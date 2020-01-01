Tokenomika cat in a dogs world (MEW) Odkryj kluczowe informacje o cat in a dogs world (MEW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o cat in a dogs world (MEW) Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Oficjalna strona internetowa: https://mew.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Kup MEW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa cat in a dogs world (MEW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cat in a dogs world (MEW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 233.60M $ 233.60M $ 233.60M Całkowita podaż: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Podaż w obiegu: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 233.60M $ 233.60M $ 233.60M Historyczne maksimum: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 Historyczne minimum: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Aktualna cena: $ 0.002628 $ 0.002628 $ 0.002628 Dowiedz się więcej o cenie cat in a dogs world (MEW)

Tokenomika cat in a dogs world (MEW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cat in a dogs world (MEW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEW tokenomikę, poznaj cenę tokena MEWna żywo!

Jak kupić MEW Chcesz dodać cat in a dogs world (MEW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEW na MEXC już teraz!

Historia ceny cat in a dogs world (MEW) Analiza historii ceny MEW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEW już teraz!

Prognoza ceny MEW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEW? Nasza strona z prognozami cen MEW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEW już teraz!

