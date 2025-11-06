GiełdaDEX+
Aktualna cena MultiBank Group to 0.5083 USD. Śledź aktualizacje cen MBG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MBG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MultiBank Group to 0.5083 USD. Śledź aktualizacje cen MBG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MBG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MBG

Informacje o cenie MBG

Czym jest MBG

Biała księga MBG

Oficjalna strona internetowa MBG

Tokenomika MBG

Prognoza cen MBG

Historia MBG

Przewodnik zakupowy MBG

Przelicznik MBG-fiat

MBG na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MultiBank Group

Cena MultiBank Group(MBG)

Aktualna cena 1 MBG do USD:

$0.5087
$0.5087$0.5087
+0.75%1D
USD
MultiBank Group (MBG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:00:16 (UTC+8)

Informacje o cenie MultiBank Group (MBG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.48
$ 0.48$ 0.48
Minimum 24h
$ 0.554
$ 0.554$ 0.554
Maksimum 24h

$ 0.48
$ 0.48$ 0.48

$ 0.554
$ 0.554$ 0.554

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

+0.97%

+0.75%

-13.63%

-13.63%

Aktualna cena MultiBank Group (MBG) wynosi $ 0.5083. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MBG wahał się między $ 0.48 a $ 0.554, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MBG w historii to $ 1.6915943417368275, a najniższy to $ 0.36701751283509526.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MBG zmieniły się o +0.97% w ciągu ostatniej godziny, o +0.75% w ciągu 24 godzin i o -13.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 508.30M
$ 508.30M$ 508.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa MultiBank Group wynosi --, przy $ 1.15M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MBG w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 508.30M.

Historia ceny MultiBank Group (MBG) – USD

Śledź zmiany ceny MultiBank Group dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.003787+0.75%
30 Dni$ -0.5695-52.84%
60 dni$ -1.0119-66.57%
90 dni$ -1.4746-74.37%
Dzisiejsza zmiana ceny MultiBank Group

DziśMBG odnotował zmianę $ +0.003787 (+0.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MultiBank Group

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.5695 (-52.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MultiBank Group

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MBG o $ -1.0119(-66.57%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MultiBank Group

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -1.4746 (-74.37%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MultiBank Group (MBG)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MultiBank Group.

Co to jest MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MultiBank Group. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MBG, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MultiBank Group na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MultiBank Group będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MultiBank Group (w USD)

Jaka będzie wartość MultiBank Group (MBG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MultiBank Group (MBG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MultiBank Group.

Sprawdź teraz prognozę ceny MultiBank Group!

Tokenomika MultiBank Group (MBG)

Zrozumienie tokenomiki MultiBank Group (MBG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MBGjuż teraz!

Jak kupić MultiBank Group (MBG)

Szukasz jak kupić MultiBank Group? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MultiBank Group na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MBG na lokalne waluty

1 MultiBank Group(MBG) do VND
13,375.9145
1 MultiBank Group(MBG) do AUD
A$0.777699
1 MultiBank Group(MBG) do GBP
0.386308
1 MultiBank Group(MBG) do EUR
0.437138
1 MultiBank Group(MBG) do USD
$0.5083
1 MultiBank Group(MBG) do MYR
RM2.124694
1 MultiBank Group(MBG) do TRY
21.404513
1 MultiBank Group(MBG) do JPY
¥77.7699
1 MultiBank Group(MBG) do ARS
ARS$737.731371
1 MultiBank Group(MBG) do RUB
41.345122
1 MultiBank Group(MBG) do INR
45.040463
1 MultiBank Group(MBG) do IDR
Rp8,471.663278
1 MultiBank Group(MBG) do PHP
29.862625
1 MultiBank Group(MBG) do EGP
￡E.24.09342
1 MultiBank Group(MBG) do BRL
R$2.724488
1 MultiBank Group(MBG) do CAD
C$0.716703
1 MultiBank Group(MBG) do BDT
61.941438
1 MultiBank Group(MBG) do NGN
733.4769
1 MultiBank Group(MBG) do COP
$1,954.998045
1 MultiBank Group(MBG) do ZAR
R.8.849503
1 MultiBank Group(MBG) do UAH
21.379098
1 MultiBank Group(MBG) do TZS
T.Sh.1,248.8931
1 MultiBank Group(MBG) do VES
Bs113.3509
1 MultiBank Group(MBG) do CLP
$479.8352
1 MultiBank Group(MBG) do PKR
Rs143.665912
1 MultiBank Group(MBG) do KZT
266.964243
1 MultiBank Group(MBG) do THB
฿16.489252
1 MultiBank Group(MBG) do TWD
NT$15.711553
1 MultiBank Group(MBG) do AED
د.إ1.865461
1 MultiBank Group(MBG) do CHF
Fr0.40664
1 MultiBank Group(MBG) do HKD
HK$3.949491
1 MultiBank Group(MBG) do AMD
֏194.450165
1 MultiBank Group(MBG) do MAD
.د.م4.732273
1 MultiBank Group(MBG) do MXN
$9.45438
1 MultiBank Group(MBG) do SAR
ريال1.906125
1 MultiBank Group(MBG) do ETB
Br77.932556
1 MultiBank Group(MBG) do KES
KSh65.692692
1 MultiBank Group(MBG) do JOD
د.أ0.3603847
1 MultiBank Group(MBG) do PLN
1.875627
1 MultiBank Group(MBG) do RON
лв2.241603
1 MultiBank Group(MBG) do SEK
kr4.854265
1 MultiBank Group(MBG) do BGN
лв0.86411
1 MultiBank Group(MBG) do HUF
Ft170.910792
1 MultiBank Group(MBG) do CZK
10.765794
1 MultiBank Group(MBG) do KWD
د.ك0.1560481
1 MultiBank Group(MBG) do ILS
1.651975
1 MultiBank Group(MBG) do BOB
Bs3.50727
1 MultiBank Group(MBG) do AZN
0.86411
1 MultiBank Group(MBG) do TJS
SM4.701775
1 MultiBank Group(MBG) do GEL
1.377493
1 MultiBank Group(MBG) do AOA
Kz465.475725
1 MultiBank Group(MBG) do BHD
.د.ب0.1911208
1 MultiBank Group(MBG) do BMD
$0.5083
1 MultiBank Group(MBG) do DKK
kr3.293784
1 MultiBank Group(MBG) do HNL
L13.398788
1 MultiBank Group(MBG) do MUR
23.391966
1 MultiBank Group(MBG) do NAD
$8.84442
1 MultiBank Group(MBG) do NOK
kr5.18466
1 MultiBank Group(MBG) do NZD
$0.894608
1 MultiBank Group(MBG) do PAB
B/.0.5083
1 MultiBank Group(MBG) do PGK
K2.160275
1 MultiBank Group(MBG) do QAR
ر.ق1.850212
1 MultiBank Group(MBG) do RSD
дин.51.780521
1 MultiBank Group(MBG) do UZS
soʻm6,051.189508
1 MultiBank Group(MBG) do ALL
L42.717532
1 MultiBank Group(MBG) do ANG
ƒ0.909857
1 MultiBank Group(MBG) do AWG
ƒ0.91494
1 MultiBank Group(MBG) do BBD
$1.0166
1 MultiBank Group(MBG) do BAM
KM0.86411
1 MultiBank Group(MBG) do BIF
Fr1,498.9767
1 MultiBank Group(MBG) do BND
$0.66079
1 MultiBank Group(MBG) do BSD
$0.5083
1 MultiBank Group(MBG) do JMD
$81.810885
1 MultiBank Group(MBG) do KHR
2,041.363298
1 MultiBank Group(MBG) do KMF
Fr216.5358
1 MultiBank Group(MBG) do LAK
11,049.999779
1 MultiBank Group(MBG) do LKR
රු154.823097
1 MultiBank Group(MBG) do MDL
L8.666515
1 MultiBank Group(MBG) do MGA
Ar2,289.63735
1 MultiBank Group(MBG) do MOP
P4.0664
1 MultiBank Group(MBG) do MVR
7.82782
1 MultiBank Group(MBG) do MWK
MK882.464713
1 MultiBank Group(MBG) do MZN
MT32.505785
1 MultiBank Group(MBG) do NPR
रु72.148102
1 MultiBank Group(MBG) do PYG
3,604.8636
1 MultiBank Group(MBG) do RWF
Fr738.5599
1 MultiBank Group(MBG) do SBD
$4.178226
1 MultiBank Group(MBG) do SCR
6.968793
1 MultiBank Group(MBG) do SRD
$19.594965
1 MultiBank Group(MBG) do SVC
$4.442542
1 MultiBank Group(MBG) do SZL
L8.874918
1 MultiBank Group(MBG) do TMT
m1.77905
1 MultiBank Group(MBG) do TND
د.ت1.5060929
1 MultiBank Group(MBG) do TTD
$3.441191
1 MultiBank Group(MBG) do UGX
Sh1,777.0168
1 MultiBank Group(MBG) do XAF
Fr289.731
1 MultiBank Group(MBG) do XCD
$1.37241
1 MultiBank Group(MBG) do XOF
Fr289.731
1 MultiBank Group(MBG) do XPF
Fr52.3549
1 MultiBank Group(MBG) do BWP
P6.856967
1 MultiBank Group(MBG) do BZD
$1.021683
1 MultiBank Group(MBG) do CVE
$48.852713
1 MultiBank Group(MBG) do DJF
Fr89.9691
1 MultiBank Group(MBG) do DOP
$32.622694
1 MultiBank Group(MBG) do DZD
د.ج66.561885
1 MultiBank Group(MBG) do FJD
$1.158924
1 MultiBank Group(MBG) do GNF
Fr4,419.6685
1 MultiBank Group(MBG) do GTQ
Q3.893578
1 MultiBank Group(MBG) do GYD
$106.316028
1 MultiBank Group(MBG) do ISK
kr64.5541

Zasoby MultiBank Group

Aby lepiej zrozumieć MultiBank Group, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MultiBank Group
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MultiBank Group

Jaka jest dziś wartość MultiBank Group (MBG)?
Aktualna cena MBG w USD wynosi 0.5083USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MBG do USD?
Aktualna cena MBG w USD wynosi $ 0.5083. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MultiBank Group?
Kapitalizacja rynkowa dla MBG wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MBG w obiegu?
W obiegu MBG znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MBG?
MBG osiąga ATH w wysokości 1.6915943417368275 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MBG?
MBG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.36701751283509526 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MBG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MBG wynosi $ 1.15M USD.
Czy w tym roku MBG pójdzie wyżej?
MBG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MBG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:00:16 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MBG do USD

Kwota

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0.5083 USD

Handluj MBG

MBG/USDT
$0.5087
$0.5087$0.5087
+0.73%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

