Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Oficjalna strona internetowa: https://metalblockchain.org/
Biała księga: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf
Block Explorer: https://explorer.metalblockchain.org

Tokenomika i analiza cenowa Metal Blockchain (METAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Metal Blockchain (METAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.43M $ 133.43M $ 133.43M Historyczne maksimum: $ 49.999 $ 49.999 $ 49.999 Historyczne minimum: $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 Aktualna cena: $ 0.40029 $ 0.40029 $ 0.40029 Dowiedz się więcej o cenie Metal Blockchain (METAL)

Tokenomika Metal Blockchain (METAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Metal Blockchain (METAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów METAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów METAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMETAL tokenomikę, poznaj cenę tokena METALna żywo!

