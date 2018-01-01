Tokenomika MetYa (MET) Odkryj kluczowe informacje o MetYa (MET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MetYa (MET) MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Oficjalna strona internetowa: https://metya.com/ Biała księga: https://metya.gitbook.io/metya Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8

Tokenomika i analiza cenowa MetYa (MET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MetYa (MET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 232.10M $ 232.10M $ 232.10M Historyczne maksimum: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Historyczne minimum: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Aktualna cena: $ 0.2321 $ 0.2321 $ 0.2321 Dowiedz się więcej o cenie MetYa (MET)

Tokenomika MetYa (MET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MetYa (MET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMET tokenomikę, poznaj cenę tokena METna żywo!

