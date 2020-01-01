Tokenomika Merlin Chain (MERL) Odkryj kluczowe informacje o Merlin Chain (MERL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Merlin Chain (MERL) Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Oficjalna strona internetowa: https://merlinchain.io/ Biała księga: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Block Explorer: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Kup MERL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Merlin Chain (MERL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Merlin Chain (MERL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 300.21M $ 300.21M $ 300.21M Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 978.96M $ 978.96M $ 978.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 643.99M $ 643.99M $ 643.99M Historyczne maksimum: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Historyczne minimum: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Aktualna cena: $ 0.30666 $ 0.30666 $ 0.30666 Dowiedz się więcej o cenie Merlin Chain (MERL)

Tokenomika Merlin Chain (MERL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Merlin Chain (MERL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MERL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MERL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMERL tokenomikę, poznaj cenę tokena MERLna żywo!

Historia ceny Merlin Chain (MERL) Analiza historii ceny MERL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MERL już teraz!

Prognoza ceny MERL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MERL? Nasza strona z prognozami cen MERL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MERL już teraz!

