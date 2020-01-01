Tokenomika MemeFi (MEMEFI) Odkryj kluczowe informacje o MemeFi (MEMEFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MemeFi (MEMEFI) MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe. MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe. Oficjalna strona internetowa: https://www.memefi.club/ Biała księga: https://docs.memefi.club/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x506a6fc25f1c7d52ceb06ea44a3114c9380f8e2029b4356019822f248b49e411::memefi::MEMEFI

Tokenomika i analiza cenowa MemeFi (MEMEFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MemeFi (MEMEFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M Historyczne maksimum: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Historyczne minimum: $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 Aktualna cena: $ 0.0014101 $ 0.0014101 $ 0.0014101

Tokenomika MemeFi (MEMEFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MemeFi (MEMEFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMEFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMEFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMEFI tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMEFIna żywo!

Historia ceny MemeFi (MEMEFI) Analiza historii ceny MEMEFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MEMEFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMEFI? Nasza strona z prognozami cen MEMEFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

