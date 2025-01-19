Tokenomika Melania Meme (MELANIA) Odkryj kluczowe informacje o Melania Meme (MELANIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Melania Meme (MELANIA) Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Oficjalna strona internetowa: https://melaniameme.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Tokenomika i analiza cenowa Melania Meme (MELANIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Melania Meme (MELANIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 148.21M $ 148.21M $ 148.21M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 887.50M $ 887.50M $ 887.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 167.00M $ 167.00M $ 167.00M Historyczne maksimum: $ 45 $ 45 $ 45 Historyczne minimum: $ 0.16424834929986934 $ 0.16424834929986934 $ 0.16424834929986934 Aktualna cena: $ 0.167 $ 0.167 $ 0.167 Dowiedz się więcej o cenie Melania Meme (MELANIA)

Szczegółowa struktura tokenów Melania Meme (MELANIA) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny MELANIA są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Overview Melania Meme ($MELANIA) is a Solana-based memecoin with a total supply of 1,000,000,000 tokens. The tokenomics are designed to balance immediate liquidity, community engagement, and long-term team incentives, with a clear vesting and unlocking schedule. Issuance Mechanism Total Supply: 1,000,000,000 $MELANIA tokens.

1,000,000,000 $MELANIA tokens. Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or mining. Allocation Mechanism Allocation Category % of Total Supply Unlock Schedule / Notes Team Vesting 35% 1-month lock, then linear monthly vesting over 12 months Community 20% Unlock schedule not disclosed Treasury 20% Unlock schedule not disclosed Public Distribution 15% 100% unlocked at TGE (Token Generation Event) Liquidity 10% 100% unlocked at TGE Usage and Incentive Mechanism Primary Use: $MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility.

$MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility. Incentives: There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading.

There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading. Acquisition: Tokens can be acquired via public distribution (TGE), on exchanges (CEX/DEX), or through community initiatives. Locking Mechanism Team Vesting: 1-month initial lockup from TGE. After 1 month, 10% of the team allocation (3.5% of total supply) unlocks. The remaining 90% of the team allocation vests linearly over the next 12 months (approx. 2.625% of total supply per month).

Community & Treasury: Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed.

Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed. Public Distribution & Liquidity: Both are fully unlocked at TGE, with no lockup. Unlocking Time Allocation Category Start Date End Date Unlock Type Details Team Vesting 2025-01-19 2026-01-18 Cliff + Linear 1-month cliff, then monthly linear vesting for 12 months Community 2025-01-19 2026-02-18 Not disclosed No public details on vesting/unlocking Treasury 2025-01-19 2026-02-18 Not disclosed No public details on vesting/unlocking Public Distribution 2025-01-19 2025-01-19 Cliff (Instant) 100% unlocked at TGE Liquidity 2025-01-19 2025-01-19 Cliff (Instant) 100% unlocked at TGE Summary Table Category % Supply Unlock Mechanism Unlock Start Unlock End Notes Team Vesting 35% 1m lock, 12m linear vesting 2025-01-19 2026-01-18 10% unlock at 1m, rest monthly Community 20% Not disclosed 2025-01-19 2026-02-18 Treasury 20% Not disclosed 2025-01-19 2026-02-18 Public Distribution 15% 100% at TGE 2025-01-19 2025-01-19 Liquidity 10% 100% at TGE 2025-01-19 2025-01-19 Additional Notes No Utility or Yield: $MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features.

$MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features. No Locking for Holders: There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance.

There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance. Transparency: The team vesting schedule is transparent, but community and treasury unlock details are not fully disclosed as of now. References Official website: melaniameme.com

Exchange listings and further details are available on major aggregators and CEX/DEX platforms. This structure ensures a fair launch with immediate liquidity and public access, while incentivizing long-term commitment from the team. However, the lack of detailed disclosure for community and treasury unlocks is a potential risk for transparency.

Tokenomika Melania Meme (MELANIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Melania Meme (MELANIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MELANIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MELANIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMELANIA tokenomikę, poznaj cenę tokena MELANIAna żywo!

