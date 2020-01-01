Tokenomika Qitmeer Network (MEER) Odkryj kluczowe informacje o Qitmeer Network (MEER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Qitmeer Network (MEER) Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Oficjalna strona internetowa: https://www.qitmeer.io/ Biała księga: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Block Explorer: https://evm.meerscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Qitmeer Network (MEER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Qitmeer Network (MEER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 101.93M $ 101.93M $ 101.93M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 733.95K $ 733.95K $ 733.95K Historyczne maksimum: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Historyczne minimum: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Aktualna cena: $ 0.003491 $ 0.003491 $ 0.003491 Dowiedz się więcej o cenie Qitmeer Network (MEER)

Tokenomika Qitmeer Network (MEER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Qitmeer Network (MEER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Qitmeer Network (MEER) Analiza historii ceny MEER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MEER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEER? Nasza strona z prognozami cen MEER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

