Informacje o MarsDAO (MDAO) The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Oficjalna strona internetowa: https://daomars.com/ Biała księga: https://docs.daomars.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Kup MDAO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MarsDAO (MDAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MarsDAO (MDAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Całkowita podaż: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Podaż w obiegu: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Historyczne maksimum: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 Historyczne minimum: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Aktualna cena: $ 0.03076 $ 0.03076 $ 0.03076 Dowiedz się więcej o cenie MarsDAO (MDAO)

Tokenomika MarsDAO (MDAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MarsDAO (MDAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MDAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MDAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMDAO tokenomikę, poznaj cenę tokena MDAOna żywo!

Jak kupić MDAO Chcesz dodać MarsDAO (MDAO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MDAO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MDAO na MEXC już teraz!

Historia ceny MarsDAO (MDAO) Analiza historii ceny MDAO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MDAO już teraz!

Prognoza ceny MDAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MDAO? Nasza strona z prognozami cen MDAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MDAO już teraz!

