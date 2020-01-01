Tokenomika Moonchain (MCH)
Informacje o Moonchain (MCH)
Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3.
Tokenomika i analiza cenowa Moonchain (MCH)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonchain (MCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Moonchain (MCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Moonchain (MCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMCH tokenomikę, poznaj cenę tokena MCHna żywo!
Zastrzeżenie
