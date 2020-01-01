Tokenomika Moonchain (MCH) Odkryj kluczowe informacje o Moonchain (MCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moonchain (MCH) Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3. Oficjalna strona internetowa: https://www.moonchain.com Biała księga: https://docs.mchain.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF8F331DFa811132c43C308757CD802ca982b7211

Tokenomika i analiza cenowa Moonchain (MCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonchain (MCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 241.60M $ 241.60M $ 241.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.24M $ 26.24M $ 26.24M Historyczne maksimum: $ 0.156 $ 0.156 $ 0.156 Historyczne minimum: $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 Aktualna cena: $ 0.02624 $ 0.02624 $ 0.02624 Dowiedz się więcej o cenie Moonchain (MCH)

Tokenomika Moonchain (MCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonchain (MCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCH tokenomikę, poznaj cenę tokena MCHna żywo!

