Tokenomika Maverick Protocol (MAV) Odkryj kluczowe informacje o Maverick Protocol (MAV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Oficjalna strona internetowa: https://www.mav.xyz/ Biała księga: https://bit.ly/MavWhitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD

Tokenomika i analiza cenowa Maverick Protocol (MAV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maverick Protocol (MAV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.01M $ 43.01M $ 43.01M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 124.76M $ 124.76M $ 124.76M Historyczne maksimum: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Historyczne minimum: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Aktualna cena: $ 0.06238 $ 0.06238 $ 0.06238 Dowiedz się więcej o cenie Maverick Protocol (MAV)

Tokenomika Maverick Protocol (MAV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Maverick Protocol (MAV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAV tokenomikę, poznaj cenę tokena MAVna żywo!

Jak kupić MAV MEXC obsługuje różne metody zakupu MAV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Maverick Protocol (MAV) Analiza historii ceny MAV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAV już teraz!

Prognoza ceny MAV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAV? Nasza strona z prognozami cen MAV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAV już teraz!

