Tokenomika catwifmask (MASKSOL) Odkryj kluczowe informacje o catwifmask (MASKSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o catwifmask (MASKSOL) Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars. Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars. Oficjalna strona internetowa: https://catwifmask.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6MQpbiTC2YcogidTmKqMLK82qvE9z5QEm7EP3AEDpump Kup MASKSOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa catwifmask (MASKSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla catwifmask (MASKSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Całkowita podaż: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Historyczne maksimum: $ 0.0305 $ 0.0305 $ 0.0305 Historyczne minimum: $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 Aktualna cena: $ 0.004762 $ 0.004762 $ 0.004762 Dowiedz się więcej o cenie catwifmask (MASKSOL)

Tokenomika catwifmask (MASKSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki catwifmask (MASKSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MASKSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MASKSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMASKSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena MASKSOLna żywo!

Jak kupić MASKSOL Chcesz dodać catwifmask (MASKSOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MASKSOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MASKSOL na MEXC już teraz!

Historia ceny catwifmask (MASKSOL) Analiza historii ceny MASKSOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MASKSOL już teraz!

Prognoza ceny MASKSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MASKSOL? Nasza strona z prognozami cen MASKSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MASKSOL już teraz!

